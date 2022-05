“Di nuovo insieme”. Mara Venier, tutto nero su bianco: dopo anni la notizia più bella (Di venerdì 6 maggio 2022) Mara Venier si prepara alla prossima puntata di Domenica In. Come solitamente accade, la conduttrice cercherà di allietare la domenica pomeriggio degli italiani raccontando storie con gli ospiti che si siederanno di fronte a lei e sono pronti a rispondere alle sue domande e alle sue curiosità. Più volte Mara Venier ha detto di voler lasciare la conduzione del contenitore domenicale, ma il pubblico è particolarmente legato a lei e lei non riesce a stare lontana dai suoi telespettatori. Inconfondibile il suo stile e il suo modo di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani. Per molto l’appuntamento con Mara Venier e Domenica In è fisso e lo testimoniano i dati d’ascolto che sono sempre positivi, tanto che quest’anno Mediaset ha dovuto schierare l’artiglieria pesante (Amici 21 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)si prepara alla prossima puntata di Domenica In. Come solitamente accade, la conduttrice cercherà di allietare la domenica pomeriggio degli italiani raccontando storie con gli ospiti che si siederanno di fronte a lei e sono pronti a rispondere alle sue domande e alle sue curiosità. Più volteha detto di voler lasciare la conduzione del contenitore domenicale, ma il pubblico è particolarmente legato a lei e lei non riesce a stare lontana dai suoi telespettatori. Inconfondibile il suo stile e il suo modo di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani. Per molto l’appuntamento cone Domenica In è fisso e lo testimoniano i dati d’ascolto che sono sempre positivi, tanto che quest’anno Mediaset ha dovuto schierare l’artiglieria pesante (Amici 21 ...

