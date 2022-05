Crollo di un edificio: più di 50 morti, a Changasha in Cina (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il Crollo di un edificio nella scorsa settimana nella Cina centrale, sono in totale, 53 le persone morte e 10 sono le salvate. Così hanno detto i media statali del paese. Da venerdì la ricerca è finita per le persone intrappolate dal Crollo. Più di 50 morti in Cina, per il Crollo di un Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo ildi unnella scorsa settimana nellacentrale, sono in totale, 53 le persone morte e 10 sono le salvate. Così hanno detto i media statali del paese. Da venerdì la ricerca è finita per le persone intrappolate dal. Più di 50in, per ildi un

