Chiara Ferragni, il party per i suoi 35 anni a Palermo: invitati e menù, cosa sappiamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa del mondo, compie domani 35 anni e, dopo essersi lasciata alle spalle un periodo difficile dopo la scoperta del tumore del marito Fedez, avrebbe deciso di festeggiare a Palermo. A far trapelare la notizia è il giornale Palermo Today, che riporta la scelta di una location d’eccezione per il party della due volte mamma: Villa Igiea. L’albergo di lusso L’hotel 5 stelle è un palazzo d’epoca affacciato sul mare, presso il porto dell’Acquasanta di Palermo. Fu meta prediletta di aristocratici e attori di Hollywood che in oltre un secolo hanno riempito le lussuose stanze. Non sarebbe la prima volta che Chiara Ferragni sceglie la Sicilia per un’occasione importante. Come non ricordare il suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 6 maggio 2022), l’influencer italiana più famosa del mondo, compie domani 35e, dopo essersi lasciata alle spalle un periodo difficile dopo la scoperta del tumore del marito Fedez, avrebbe deciso di festeggiare a. A far trapelare la notizia è il giornaleToday, che riporta la scelta di una location d’eccezione per ildella due volte mamma: Villa Igiea. L’albergo di lusso L’hotel 5 stelle è un palazzo d’epoca affacciato sul mare, presso il porto dell’Acquasanta di. Fu meta prediletta di aristocratici e attori di Hollywood che in oltre un secolo hanno riempito le lussuose stanze. Non sarebbe la prima volta chesceglie la Sicilia per un’occasione importante. Come non ricordare il suo ...

