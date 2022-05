Xbox Store, lancia le nuove offerte: più di 500 giochi per Xbox Series X|S e One con sconti pazzeschi! (Di giovedì 5 maggio 2022) Il negozio online di Xbox viene aggiornato in grande! Abbiamo la possibilità di acquistare tantissimi giochi interessanti e che potrebbero attirare la nostra attenzione per una semplice ragione: alcuni potremmo già conoscerli, il che significa che se prima non abbiamo avuto la possibilità di acquistarli, ora l’avremo sicuramente. Prima di arrivare a questa conclusione, però, sarebbe il caso di vedere che tipo di titoli siano stati messi a disposizione; scopriamoli. Xbox mette a disposizione molti più giochi del solito questa volta – Computermagazine.itL’Xbox Store, adesso, è stato aggiornato con nuove offerte per i giochi Xbox Series ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il negozio online diviene aggiornato in grande! Abbiamo la possibilità di acquistare tantissimiinteressanti e che potrebbero attirare la nostra attenzione per una semplice ragione: alcuni potremmo già conoscerli, il che significa che se prima non abbiamo avuto la possibilità di acquistarli, ora l’avremo sicuramente. Prima di arrivare a questa conclusione, però, sarebbe il caso di vedere che tipo di titoli siano stati messi a disposizione; scopriamoli.mette a disposizione molti piùdel solito questa volta – Computermagazine.itL’, adesso, è stato aggiornato conper i...

Advertising

videogamedeals : Series X via Microsoft Store. - XboxItalia : Preparati a combattimenti meravigliosi e cinematografici. Trek to Yomi è disponibile, OSU! Giocaci ora ??… - Triistan05 : In pratica MS ha fatto aggirare a Epic l’app store di Apple. - xpredatord : RT @stadiaverseit: Rebellion ha annunciato il nuovo DLC di Zombie Army 4, Ragnarök Campaign & Character Pack, già disponibile negli store P… - stadiaverseit : Rebellion ha annunciato il nuovo DLC di Zombie Army 4, Ragnarök Campaign & Character Pack, già disponibile negli st… -