WeShort sigla un accordo con TCL: il grande cinema breve per la prima volta sulle smart TV di tutto il mondo (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – L’offerta di TCL, gruppo numero 2 al mondo nell’elettronica di consumo, da oggi si arricchisce di una sezione speciale dedicata ai migliori cortometraggi sulla scena, grazie alla nuova collaborazione con WeShort, la piattaforma del cinema breve con centinaia di cortometraggi selezionati con cura, realizzati da produzioni e giovani registi da tutto il mondo. Milano, 05 maggio 2022 – WeShort, piattaforma on demand del grande cinema breve, fondata in Italia a fine 2020 e TCL Technology, secondo colosso al mondo nella vendita di smart TV, hanno sottoscritto una partnership globale finalizzata ad offrire per la prima volta al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – L’offerta di TCL, gruppo numero 2 alnell’elettronica di consumo, da oggi si arricchisce di una sezione speciale dedicata ai migliori cortometraggi sulla scena, grazie alla nuova collaborazione con, la piattaforma delcon centinaia di cortometraggi selezionati con cura, realizzati da produzioni e giovani registi dail. Milano, 05 maggio 2022 –, piattaforma on demand del, fondata in Italia a fine 2020 e TCL Technology, secondo colosso alnella vendita diTV, hanno sottoscritto una partnership globale finalizzata ad offrire per laal ...

