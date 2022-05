Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 07:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Viabilità DEL 5 MAGGIO 2022 ORE 7.20 alessio conti BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA Roma CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA, IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CODE A TRATTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CONSUETI INCOLONAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI ALTRE CODE VERSO LA CAPITALE SULLA CASSIA DA LA STORTA AL RACCORDO SULLA FLAMINIA TRA RIANO E IL BIVIO PER SACROFANO PER INVESTIMENTO ANIMALE, PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. DISAGI SULLA VIA NOMENTANA, ALTEZZA VIA ROTATORIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 7.20 alessio conti BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURACODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA, IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO CODE A TRATTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CONSUETI INCOLONAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E TOR DE CENCI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI ALTRE CODE VERSO LA CAPITALE SULLA CASSIA DA LA STORTA AL RACCORDO SULLA FLAMINIA TRA RIANO E IL BIVIO PER SACROFANO PER INVESTIMENTO ANIMALE, PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. DISAGI SULLA VIA NOMENTANA, ALTEZZA VIA ROTATORIA ...

