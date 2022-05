Vertigini e mal d’orecchio: i sintomi delle nuove varianti Omicron (Di giovedì 5 maggio 2022) A dominare la scena nell'attuale ondata di contagi da Covid è la cosiddetta variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2, una versione "evoluta" del virus apparso alla fine del 2019 e che a sua volta ha dato vita a diverse... Leggi su today (Di giovedì 5 maggio 2022) A dominare la scena nell'attuale ondata di contagi da Covid è la cosiddetta variantedel coronavirus SARS-CoV-2, una versione "evoluta" del virus apparso alla fine del 2019 e che a sua volta ha dato vita a diverse...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: La variante Omicron si è suddivisa in varie sottovarianti, tra le quali BA.4 e BA.5 Quali sintomi provocano - Siciliano741 : RT @fanpage: La variante Omicron si è suddivisa in varie sottovarianti, tra le quali BA.4 e BA.5 Quali sintomi provocano - fanpage : La variante Omicron si è suddivisa in varie sottovarianti, tra le quali BA.4 e BA.5 Quali sintomi provocano - infoitsalute : Dalle vertigini al mal d’orecchio: i sintomi delle nuove sottovarianti BA.4 e BA.5 di Omicron - VesuvioLive : Vertigini, mal d’orecchio e dolori allo stomaco: i nuovi sintomi di Omicron 4 e 5 -