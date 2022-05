Sedato dopo aver dato in escandescenze in ospedale, muore un 51enne: aperta un’inchiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) un’inchiesta sarebbe stata aperta poche ore fa a Pavia sul caso di un 51enne, morto in ospedale dopo aver aggredito medici e infermieri. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato Sedato dopo aver dato in escandescenze e successivamente sarebbe stato trovato privo di sensi su un letto. Inutili i tentativi di rianimazione. Sedato dopo escandescenze in ospedale, muore poco dopo: indagini sul caso di un 51enne a Pavia Sulla morte dell’uomo, un 51enne di nazionalità tunisina, sarebbero in corso indagini. Lo riporta TgCom24 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)sarebbe statapoche ore fa a Pavia sul caso di un, morto inaggredito medici e infermieri. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe statoine successivamente sarebbe stato trovato privo di sensi su un letto. Inutili i tentativi di rianimazione.inpoco: indagini sul caso di una Pavia Sulla morte dell’uomo, undi nazionalità tunisina, sarebbero in corso indagini. Lo riporta TgCom24 ...

