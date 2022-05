Saved by the Bell: Peacock cancella il remake dopo 2 stagioni (Di giovedì 5 maggio 2022) dopo soltanto due stagioni Peacock ha annunciato la cancellazione del remake di Saved by the Bell: celeberrima sitcom statunitense andata in onda dal 1989 al 1993. Il remake di Saved By the Bell di Peacock, basato sulla sitcom originale andata in onda negli Stati Uniti d'America dal 1989 al 1993 sul canale NBC, è stato cancellato dopo due stagioni: a confermarlo è stata la piattaforma di streaming NBCUniversal in un comunicato di questo mercoledì. "Siamo così orgogliosi di essere stati la casa della nuova versione di Saved by the Bell per i vecchi e nuovi fan", si legge nel comunicato. "Siamo grati nei confronti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022)soltanto dueha annunciato lazione deldiby the: celeberrima sitcom statunitense andata in onda dal 1989 al 1993. IldiBy thedi, basato sulla sitcom originale andata in onda negli Stati Uniti d'America dal 1989 al 1993 sul canale NBC, è statotodue: a confermarlo è stata la piattaforma di streaming NBCUniversal in un comunicato di questo mercoledì. "Siamo così orgogliosi di essere stati la casa della nuova versione diby theper i vecchi e nuovi fan", si legge nel comunicato. "Siamo grati nei confronti di ...

