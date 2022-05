‘Parola ai giovani’ | Giovanni Caccamo incontra gli studenti dell’Unisanno | “C’è un forte desiderio di essere ascoltati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Parola“, non solo un album di inediti ma molto di più, un progetto artistico e culturale rivolto verso la società e in particolare alle nuove generazioni. Il cantautoredecide di superare le barriere del disco con la musica e il dialogo, attraverso la collaborazione con altri artisti e in primis con gli, per portare un messaggio concreto di speranza e soprattutto di voglia di cambiamento. E lo fa attraverso il progetto collettivoai giovani‘, ideato proprio con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi e creare con loro un Manifesto sul cambiamento che sarà poi pubblicato e consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Papa Francesco, con una raccolta dei testi più significativi. Il cantautore siciliano questo pomeriggio ha ...