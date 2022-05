Papa Francesco in sedia a rotelle all'assemblea delle suore: non può camminare per l'artrosi al ginocchio (Di giovedì 5 maggio 2022) Una volta raggiunta la postazione ha esordito parlando in spagnolo e ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di 'nove cartelle': 'Che faccio - ha scherzato - , lo leggo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Una volta raggiunta la postazione ha esordito parlando in spagnolo e ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di 'nove cartelle': 'Che faccio - ha scherzato - , lo leggo e ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - fattoquotidiano : Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - repubblica : Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco [dalla nostra inviata… - VatiVision : Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano. Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una… - QdSit : Spinto su una carrozzina. Così si è presentato Papa Francesco, all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale de… -