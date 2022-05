Nexi Pos costi | commissioni | offerte Maggio 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022)Pos Mobile (qui puoi leggere la recensione) è tra i migliori Pos portatili attualmente sul mercato.è la soluzione digitale che offre un’ampia gamma dispositivi adatta alleri esigenze dei clienti. Tra queste figura anche la risposta a una delle principali preoccupazioni dei negozianti: lesulle transazioni.azzera lesulle transazioni di importo fino a 10 euro, effettuate tramite carte Visa, Mastercard e PagoBancomat. Si tratta di un’offerta, e quindi è a scadenza: hai tempo fino al 31 dicembreper attivarla gratis daBusiness. Ovviamente, vista l’incombenza del 30 giugno (la data di introduzione delle sanzioni per chi non ha il terminale Pos e per chi rifiuta pagamenti con carta), prima ne ...

