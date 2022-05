Neonata nasce con lesioni gravissime a Torino: processo per i medici che non avrebbero effettuato il cesareo (Di giovedì 5 maggio 2022) A Torino, una Neonata ha riportato danni devastanti dopo che il personale medico presente non aveva voluto procedere al parto cesareo. Ora, ginecologhe e ostetriche sono chiamate a rispondere di lesioni personali gravissime. Bimba nasce con lesioni gravissime, i medici non avevano voluto procedere al parto cesareo Due ginecologhe e due ostetriche dell’ospedale Sant’Anna di Torino sono state citate in giudizio e dovranno rispondere di lesioni personali gravissime ai danni di una Neonata. Il decreto di citazione diretta a giudizio è arrivato oggi, 5 maggio, e il processo inizierà il 12 luglio. I fatti si sono svolti nel 2019, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) A, unaha riportato danni devastanti dopo che il personale medico presente non aveva voluto procedere al parto. Ora, ginecologhe e ostetriche sono chiamate a rispondere dipersonali. Bimbacon, inon avevano voluto procedere al partoDue ginecologhe e due ostetriche dell’ospedale Sant’Anna disono state citate in giudizio e dovranno rispondere dipersonaliai danni di una. Il decreto di citazione diretta a giudizio è arrivato oggi, 5 maggio, e ilinizierà il 12 luglio. I fatti si sono svolti nel 2019, ...

