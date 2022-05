Musica, il jazz di Alessandra D’Alessandro al Boogie Club di Roma (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Venerdì 6 maggio al Boogie Club di Roma, alle 21, serata di jazz con il nuovo lavoro della batterista Alessandra D’Alessandro, ‘Outlines’. Il progetto propone un repertorio, quasi interamente originale, di brani pensati e composti da D’Alessandro appositamente per la formazione che l’accompagna, con l’intento di coniugare il mondo dell’improvvisazione e quello della scrittura, lasciando trasparire il profondo rapporto che la lega alla Musica per il cinema e, parallelamente, ad un’interpretazione estemporanea e libera della partitura. In formazione con D’Alessandro alla batteria, Andrea Saffirio al pianoforte e Igor Legari al contrabbasso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Venerdì 6 maggio aldi, alle 21, serata dicon il nuovo lavoro della batterista, ‘Outlines’. Il progetto propone un repertorio, quasi interamente originale, di brani pensati e composti daappositamente per la formazione che l’accompagna, con l’intento di coniugare il mondo dell’improvvisazione e quello della scrittura, lasciando trasparire il profondo rapporto che la lega allaper il cinema e, parallelamente, ad un’interpretazione estemporanea e libera della partitura. In formazione conalla batteria, Andrea Saffirio al pianoforte e Igor Legari al contrabbasso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

bellawilfer1 : Stasera vorrei luci soffuse, aria gentile intorno e pensieri variopinti nel cuore. Accenderò una musica nostalgica,… - StraNotizie : Musica, il jazz di Alessandra D'Alessandro al Boogie Club di Roma - il_Monferrato : Il Monfrà Jazz Fest inizia a giugno: una vera festa della musica - basilischi : @rprat75 Lo so,ma anche in quel caso non stati a farsi problemi con il fatto che lo stato dei mormoni non avesse nu… - AntigoneCris : RT @davepollak888: un giorno il Dio della musica, si alzò e disse: 'Facciamo un Concerto Italiano'. dopo 3 secoli un geniale pianista si a… -