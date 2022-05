Madonna scrive a Papa Francesco e gli chiede un incontro | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022). La material girl ha messo nero su bianco un invito al Capo della Chiesa su Twitter, menzionando l’account @Pontifex con una richiesta particolare: unper “discutere di cose importanti”. Dopo il lancio di una raccolta di remix dal titolo Finally Enough Love: 50 Number Ones, quindi, la popstar per eccellenza si rivolge ai piani alti per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.Ecco le parole cheall’indirizzo Twitter di: “Ciao. Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da ...