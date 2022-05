Lino Capolicchio, l’avventura di un ragazzo nell’arte della vita (Di giovedì 5 maggio 2022) La sua immagine è rimasta legata nel tempo a quella di Giorgio, il ragazzo timido catturato nell’amore (forse) impossibile per Micol (Dominque Sanda), figlia di una famiglia dell’alta borghesia di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 maggio 2022) La sua immagine è rimasta legata nel tempo a quella di Giorgio, iltimido catturato nell’amore (forse) impossibile per Micol (Dominque Sanda), figlia di una famiglia dell’alta borghesia di L'articolo proviene da il manifesto.

GassmanGassmann : Addio Lino Capolicchio. Attore per De Sica, Risi, i fratelli Taviani, Pupi Avati e tanti altri. RIP ???? - Agenzia_Ansa : E' morto ieri sera a Roma l'attore, sceneggiatore e regista Lino Capolicchio. Aveva 78 anni #ANSA - Corriere : È morto Lino Capolicchio, attore protagonista de «Il giardino dei Finzi Contini»: aveva 78 anni - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: ???????????? Ci ha lasciato l'attore Lino #Capolicchio, aveva 78 anni; un pensiero e una preghiera per lui. Fu uno dei prot… - chlebnikov012 : @gabrielevalmont Era un bravo attore Lino Capolicchio. Lo ricordo in un altri film tratto da un libro di De Amicis: Amore e Ginnastica. -