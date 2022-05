L'allarme della polizia: "C'è un preoccupante aumento dei casi di pedofilia" (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Un "trend preoccupante" per cui la pedofilia diventa un "pericolo imminente" anche per i bambini più piccoli: incrementi pari al 38% nel 2021 nel numero dei bambini sotto i 13 anni, coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento, affermano come social network, videogiochi e messaggistica possano costituire una grande opportunità di crescita ma anche un pericolo a cui prestare la massima attenzione. Lo rileva la polizia Postale in occasione della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia. Nel 2021 sono stati 5.613 i casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia Postale e delle Comunicazioni (Cncpo), con un importante incremento rispetto al 2020 (3.243). "La ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Un "trend" per cui ladiventa un "pericolo imminente" anche per i bambini più piccoli: incrementi pari al 38% nel 2021 nel numero dei bambini sotto i 13 anni, coinvolti indi pedopornografia e adescamento, affermano come social network, videogiochi e messaggistica possano costituire una grande opportunità di crescita ma anche un pericolo a cui prestare la massima attenzione. Lo rileva laPostale in oconeGiornata nazionale per la lotta alla. Nel 2021 sono stati 5.613 itrattati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizioPostale e delle Comunicazioni (Cncpo), con un importante incremento rispetto al 2020 (3.243). "La ...

