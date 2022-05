Juventus, Allegri: “Vlahovic già dentro la squadra” (Di giovedì 5 maggio 2022) Juventus, Allegri- In conferenza stampa Allegri ha espresso il suo parere sul rendimento di Dusan in bianconero in maniera importante. LE SUE PAROLE “La sfida in allenamento si è decisa all’ultimo tiro, io ho segnato e ho vinto. Lui ha fatto gol quando non contava… Sono molto contento di quello che sta facendo Dusan, non mi aspettavo riuscisse ad entrare così bene all’interno della Juventus. E’ arrivato a fine gennaio, ha fatto tanto rispetto a quello che poteva fare. Sono molto contento, con lui e con tanti altri giocatori si può solo migliorare. Domani è probabile che giochi”. Le parole del mister bianconero fanno intendere come le prestazioni del serbo non lo preoccupano, anzi ha rilasciato delle parole al miele per il ragazzo nel modo in cui ha incluso subito il suo modo di giocare nel grande assetto tattico dei ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- In conferenza stampaha espresso il suo parere sul rendimento di Dusan in bianconero in maniera importante. LE SUE PAROLE “La sfida in allenamento si è decisa all’ultimo tiro, io ho segnato e ho vinto. Lui ha fatto gol quando non contava… Sono molto contento di quello che sta facendo Dusan, non mi aspettavo riuscisse ad entrare così bene all’interno della. E’ arrivato a fine gennaio, ha fatto tanto rispetto a quello che poteva fare. Sono molto contento, con lui e con tanti altri giocatori si può solo migliorare. Domani è probabile che giochi”. Le parole del mister bianconero fanno intendere come le prestazioni del serbo non lo preoccupano, anzi ha rilasciato delle parole al miele per il ragazzo nel modo in cui ha incluso subito il suo modo di giocare nel grande assetto tattico dei ...

