Henry Cavill non è più “quell’uomo sfortunato di Hollywood”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Altro che “l’uomo piùdi“.è la chiara dimostrazione che non bisogna mai fermarsi davanti alle porte chiuse, perché prima o poi spunterà il portone che condurrà verso la fine dell’arcobaleno, con tanto di pentola d’oro in cui sguazzare. Il cinema ha avuto diversi Superman e uno degli ultimi ad aver indossato quel mantello rosso è. L’attore, quarto di cinque fratelli, era pronto ad interpretare Clark Kent sin dagli inizi della sua carriera, ma quell’opportunità è arrivata soltanto dieci anni dopo grazie a Zack Snyder, che ha diretto L’uomo d’acciaio.Ma ad oggiè un nome che piace molto anche al pubblico di Netflix, poiché spesso associato a The ...

Advertising

ASoraCamilla : RT @WarnerBrosIta: ?? Oggi auguriamo buon compleanno a Henry Cavill! Con quale aggettivo descrivereste il suo Superman? ??????? - WarnerBrosIta : ?? Oggi auguriamo buon compleanno a Henry Cavill! Con quale aggettivo descrivereste il suo Superman? ??????? - pppea_ : Oggi auguri solo a mia sorella e Henry Cavill ?? - iosonovince : @GothamDischi Dico solo Henry Cavill. Quindi no, non può batterla. - SarettaMandis86 : Tanti auguri a Henry Cavill, che compie oggi 39 anni. ???????? #Auguri #Compleanno #Birthday #Buoncompleanno… -

ComingSoon.it

Compie oggi 39 anni il britannico, uno degli attori più amati dal pubblico internazionale. Il ruolo di Clark Kent/Superman gli ha conferito la notorietà internazionale, che l'attore ha poi sfruttato per piazzare altri ...(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) Justice League Ben Affleck, Gal Gadot,e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'... Henry Cavill e I suoi migliori film in streaming Auguriamogli buon compleanno con cinque dei suoi titoli in streaming più famosi. Compie oggi 39 anni il britannico Henry Cavill, uno degli attori più amati dal pubblico internazionale. Il ruolo di ...Per il suo sostituto circolano da mesi i nomi di Henry Cavill, Idris Elba e Tom Hardy, ma non è da escludere il colpo a sorpresa. Il successore di Daniel CraigChi sarà il nuovo James Bond Broccoli ...