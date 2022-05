Guardia di Finanza: “Con evasione Iva Gallo aveva potuto acquistare la Reggina” (Di giovedì 5 maggio 2022) L’arresto di Luca Gallo, presidente della Reggina, è arrivato in seguito alle indagini sui flussi finanziari tra le numerose società facenti capo all’indagato. Il core business, riferiscono gli investigatori, è rappresentato dalla somministrazione di manodopera, in particolare dalla fornitura e gestione di personale messo a disposizione di imprese terze, dislocate su tutto il territorio nazionale e operanti in diversi ambiti (ristorazione, servizi alberghieri, pulizia alle attività di logistica, facchinaggio). Le società rientranti nel sequestro impiegano oltre 1700 dipendenti complessivamente. La Guardia di Finanza spiega: “Gli odierni provvedimenti traggono origine da indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Roma alla Guardia di Finanza e da attività svolte in sinergia ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) L’arresto di Luca, presidente della, è arrivato in seguito alle indagini sui flussi finanziari tra le numerose società facenti capo all’indagato. Il core business, riferiscono gli investigatori, è rappresentato dalla somministrazione di manodopera, in particolare dalla fornitura e gestione di personale messo a disposizione di imprese terze, dislocate su tutto il territorio nazionale e operanti in diversi ambiti (ristorazione, servizi alberghieri, pulizia alle attività di logistica, facchinaggio). Le società rientranti nel sequestro impiegano oltre 1700 dipendenti complessivamente. Ladispiega: “Gli odierni provvedimenti traggono origine da indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Roma alladie da attività svolte in sinergia ...

