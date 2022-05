Goodbye mascherine | ma aziende e sindacati frenano l’entusiasmo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Pensavamo che fosse finita con le, e invece no. Infatti, seppur declassate a “raccomandate” per gli uffici pubblici, restano obbligatorie per i lavoratori del settore privato – dai negozi agli uffici fino alle grandi. Il mondo del privato ha dunque optato per una linea più dura rispetto alle nuove regole della Pubblica Amministrazione.ancora obbligatorie Un classico doppiopesismo all’italiana. La decisione per il mondo del lavoro privato è arrivato al termine della riunione tenuta tra, Inail, e ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico che ha di fatto confermato il protocollo di sicurezza sulle misure anti Covid varato ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, con l’impegno ad aggiornarlo entro giugno alla luce delle disposizioni nazionali e ...