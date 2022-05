Ferrero nel disastro, altri due prodotti ritirati dal mercato: Non mangiateli assolutamente (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha ritirato altri due prodotti Kinder e Ferrero: non mangiateli assolutamente! Dopo lo scandalo relativo alla salmonella che ha interessato il marchio Kinder e Ferrero, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di altri due prodotti dal mercato. Si tratta di due prodotti dolciari, i quali sono finiti sotto la lente d’ingrandimento per sospetta contaminazione. prodotti Kinder e Ferrero (Foto Web)Quali sono? Di seguito il nome e le caratteristiche dei due prodotti: Peluche coniglio Mini Max contenente Kinder Schoko Bons (peso 46g), tutti i lotti, prodotti nello stabilimento Ferrero di ... Leggi su kronic (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha ritiratodueKinder e: non! Dopo lo scandalo relativo alla salmonella che ha interessato il marchio Kinder e, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro diduedal. Si tratta di duedolciari, i quali sono finiti sotto la lente d’ingrandimento per sospetta contaminazione.Kinder e(Foto Web)Quali sono? Di seguito il nome e le caratteristiche dei due: Peluche coniglio Mini Max contenente Kinder Schoko Bons (peso 46g), tutti i lotti,nello stabilimentodi ...

