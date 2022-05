Emissioni Ilva: Corte Strasburgo condanna Italia per conseguenze su salute di cittadini e dipendenti (Di giovedì 5 maggio 2022) La Corte europea dei diritti umani ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato Italiano a causa delle Emissioni dell'Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) Laeuropea dei diritti umani ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Statono a causa delledell'responsabili di mettere a rischio ladei. Le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a caus… - repubblica : Ilva, la Corte europea condanna l'Italia per le emissioni: 'C'è il rischio che persista il pericolo per la salute' - CaldaroneCeres : RT @eziomauro: Ilva, la Corte europea condanna l'Italia per le emissioni: 'C'è il rischio che persista il pericolo per la salute' https://t… - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a causa dell… - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a causa dell… -