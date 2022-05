Crystal Palace: Zaha rifiuta il rinnovo ed è in partenza (Di giovedì 5 maggio 2022) Wilfried Zaha ha rifiutato le offerte di rinnovo del Crystal Palace e probabilmente il club dovrà venderlo quest'estate per evitare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Wilfriedhato le offerte didele probabilmente il club dovrà venderlo quest'estate per evitare...

Advertising

sportli26181512 : “La Roma cerca rinforzi sulle fasce: interesse per Aaron Wan-Bissaka“: Secondo il Sun, il laterale del Manchester U… - Thiasgal : @tommcherubini Abel Ferreira ha detto di stimarlo ma aveva poco spazio per la forte concorrenza e ha bisogno di gio… - eImudo : @CQFSmoje666 È da stamattina che cerco di capire come ha partorito il Crystal Palace - ilpochito : @AlbiT4ro in questo momento sì. Strano che in Inghilterra ci sia il Crystal palace - Caligoletto2 : @AlbiT4ro Sorpreso di vedere il Crystal Palace -