Covid, oggi nel Lazio 3.951 nuovi casi positivi e 8 decessi: rapporto scende al 13,6%

Covid, Lazio. Continua senza sosta il controllo ed il monitoraggio della situazione pandemica sul territorio da parte degli uffici della Sanità. Il bollettino di oggi per la Regione Lazio Ora più che mai, quando la soglia d'attenzione è bassa e la gran parte delle restrizioni è stata scalzata dalle restaurate libertà sociali, tanto anelate nel corso di questi abbondanti due anni di pandemia. Ecco tutti i dati per oggi, giovedì 5 maggio, dalla Regione e le parole dell'assessore Alessio D'Amato.

Le parole di D'Amato per oggi sul Covid "oggi nel Lazio su un totale di 29.035 tamponi, si registrano 3.951 nuovi

