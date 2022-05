Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti giovedì 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di giovedì 5 maggio 2022. Va avanti il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati su contagi, morti e guariti nella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore. oggi si registrano 6.362 nuovi contagi, 22 morti, 9.400 tamponi molecolari, 37 in terapia intensiva, 1.179 nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di2022. Va avanti il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati sunella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore.si registrano 6.362 nuovi, 22, 9.400 tamponi molecolari, 37 in terapia intensiva, 1.179 nei reparti ordinari. SportFace.

