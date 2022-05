Barbara D’Urso, l’epilogo è dei peggiori: fan stroncati dall’orrenda notizia (Di giovedì 5 maggio 2022) Per Barbara D’Urso non è stato di certo un finale da ricordare. Purtroppo la notizia di queste ore è stata accolta con tristezza dai suoi fan Nella serata di martedì 3 maggio è andata in onda la finalissima di questa edizione de “La pupa e il secchione”. Al termine di un lungo percorso in cui i concorrenti hanno cercato di smussare alcuni propri lati del carattere, la vittoria è spettata alla coppia formata da Maria Laura De Vitis e da Edoardo Baietti. Alle loro spalle si è piazzato invece il duo, sconfitto all’ultima prova, composto da Emy Buono e da Alessandro De Meo. Barbara D’Urso (Websource)I vincitori si sono aggiudicati il montepremi di ventimila euro. Maria ed Edoardo sono stati in grado di battere gli avversari al cosiddetto “bagno di cultura”. Per loro è stato un successo ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 5 maggio 2022) Pernon è stato di certo un finale da ricordare. Purtroppo ladi queste ore è stata accolta con tristezza dai suoi fan Nella serata di martedì 3 maggio è andata in onda la finalissima di questa edizione de “La pupa e il secchione”. Al termine di un lungo percorso in cui i concorrenti hanno cercato di smussare alcuni propri lati del carattere, la vittoria è spettata alla coppia formata da Maria Laura De Vitis e da Edoardo Baietti. Alle loro spalle si è piazzato invece il duo, sconfitto all’ultima prova, composto da Emy Buono e da Alessandro De Meo.(Websource)I vincitori si sono aggiudicati il montepremi di ventimila euro. Maria ed Edoardo sono stati in grado di battere gli avversari al cosiddetto “bagno di cultura”. Per loro è stato un successo ...

Advertising

mariali94316534 : Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 - Mariquita_la1a : RT @MarcoNoel19: Barbara D'Urso: ' Mi rinnovate il contratto? Col cuore. ' Mediaset : ' No. Col cazzo. ' - zazoomblog : “No a Barbara d’Urso” clamoroso addio a Mediaset: nessuno ci crede - #Barbara #d’Urso” #clamoroso #addio - ParliamoDiNews : Barbara d`Urso: `Eva Henger, braccio in setticemia`. Situazione tragica #barbaradurso #EvaHenger - creeestina : @sadopatico E però tipo Una persona che magari va a fare l’opinionista fissa sui blocchi trash da Barbara d’Urso n… -