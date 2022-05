Atp Madrid, Sinner agli ottavi di finale con Aliassime (Di giovedì 5 maggio 2022) Madrid – Due azzurri agli ottavi di finale dell’Atp di Madrid. Sono Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Quest’ultimo scenderà oggi pomeriggio in campo con Aliassime numero 10 del ranking. L’altoatesino ha vinto con l’australiano De Minaur, conquistando la vittoria numero 100 in carriera e vincendo per 6-4 6-1. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022)– Due azzurrididell’Atp di. Sono Lorenzo Musetti e Jannik. Quest’ultimo scenderà oggi pomeriggio in campo connumero 10 del ranking. L’altoatesino ha vinto con l’australiano De Minaur, conquistando la vittoria numero 100 in carriera e vincendo per 6-4 6-1. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

