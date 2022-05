Allegri | ' Abbiamo raggiunto l' obiettivo minimo Col Genoa in campo la squadra migliore'

Advertising

juventusfc : ??? Allegri: «Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obie… - romeoagresti : #Agnelli: “#Allegri? Abbiamo un progetto a lungo termine. Le risorse sono limitate: puntiamo su Dusan, Chiesa e De… - juventusfc : Allegri ?? «Il terzo posto sarebbe importante, specialmente guardando in che posizioni eravamo a gennaio o anche pri… - msgiusi : RT @juventusfc: ??? Allegri: «Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obiettivo mi… - Fprime86 : RT @juventusfc: ??? Allegri: «Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obiettivo mi… -

raggiunto l'obiettivo minimo che era la Champions e siamo contenti, ora dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia - ha detto l'allenatore della Juve Massimilianoalla vigilia della ...Così Maxfa il punto della situazione in conferenza stampa. PROVA GENERALE - 'Partita che dobbiamo vincere, da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili.raggiunto obiettivo ...Stamattina ha parlato il mister Allegri in conferenza stampa, dando importanti novità sul presente e futuro bianconero. Ecco cosa ha detto: “Domani dobbiamo fare punti, abbiamo raggiunto l’obiettivo ..."La partita di domani servirà per fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo e dobbiamo preparare una finale di Coppa Italia. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo non ci s ...