Ue, Von Der Leyen presenta le nuove sanzioni: “Stop al petrolio russo entro sei mesi”, banche via da Swift (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen questa mattina ha presentato all’Europarlamento il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra queste, lo Stop progressivo al petrolio e l’uscita dal sistema Swift per altre banche di Mosca. “Stop progressivo al petrolio russo” “Proponiamo un divieto del petrolio russo, un divieto totale di importazione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione europea Ursula Von Derquesta mattina hato all’Europarlamento il sesto pacchetto dicontro la Russia. Tra queste, loprogressivo ale l’uscita dal sistemaper altredi Mosca. “progressivo al” “Proponiamo un divieto del, un divieto totale di importazione L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - LaStampa : Nuove sanzioni alla Russia, Von der Leyen: “Stop al petrolio russo, Putin deve pagare per la sua aggressione brutal… - zazoomblog : Von der Leyen: “Embargo totale su petrolio russo entro l’anno”. Ma l’Ue esenta Ungheria e Slovacchia - #Leyen: #“E… - AmeRicini : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… -