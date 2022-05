Ucraina: Russia, colpiti 4 depositi di armi e 6 centrali elettriche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - Le forze armate russe hanno colpito quattro depositi di armi dell'esercito ucraino e sei centrali elettriche. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca spiegando che negli attacchi sono state usate armi di alta precisione. Le centrali elettriche colpite si trovano vicino alle stazioni ferroviarie, compresa quella di Leopoli nell'Ucraina occidentale e di P'yatykhatky nell'Ucraina centrale. Si tratta di zone ''attraverso le quali le armi fornite dagli Stati Uniti e dall'Europa arrivano all'Ucraina'', secondo quanto ha riferito il ministero russo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - Le forze armate russe hanno colpito quattrodidell'esercito ucraino e sei. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca spiegando che negli attacchi sono state usatedi alta precisione. Lecolpite si trovano vicino alle stazioni ferroviarie, compresa quella di Leopoli nell'occidentale e di P'yatykhatky nell'centrale. Si tratta di zone ''attraverso le quali lefornite dagli Stati Uniti e dall'Europa arrivano all''', secondo quanto ha riferito il ministero russo.

