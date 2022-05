Tessa Blanchard ha già lasciato WOW?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Non c’è pace per. Quella che sembrava essere la donna più ambita del wrestling mondiale, continua a faticare nel trovare una collocazione stabile. A pochi giorni dai taping della nuova stagione della, arriva una notizia abbastanza deludente riguardo ad un possibile divorzio dalla star più attesa. A riportarlo è Fightful, che avrebbe ricevuto le informazioni da fonti affidabili che lavorano perin qualità di wrestler. Il sospetto che qualcosa non andasse era venuto a molti dopo che laaveva disattivato i suoi social media. A Fightful è stato detto che l’atmosfera è molto tesa tra le parti in questo momento. Un fulmine a ciel sereno, considerando che i taping della nuova stagione cominceranno questa settimana. Sembra che sia molto difficile chiarire la sua ...