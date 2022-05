Tacconi, l’ospedale sulle su condizioni: “Questa la fase più complicata” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus e nazionale italiana, continua a lottare. L’ex calciatore ha avuto un malore la mattina del 23 aprile ed è stato ricoverato prima ad Asti, dove si trovava in quel momento, e poi ad Alessandria. Un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma lo costringe da giorni a lottare per la vita. Tacconi non ha ancora superato la fase critica e, come fanno sapere fonti dell’ospedale dove è ricoverato, è Questa la fase più difficile da superare. A renderlo noto è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il portiere: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di Questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico”. Spiega ancora il medico: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefano, ex portiere di Juventus e nazionale italiana, continua a lottare. L’ex calciatore ha avuto un malore la mattina del 23 aprile ed è stato ricoverato prima ad Asti, dove si trovava in quel momento, e poi ad Alessandria. Un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma lo costringe da giorni a lottare per la vita.non ha ancora superato lacritica e, come fanno sapere fonti deldove è ricoverato, èlapiù difficile da superare. A renderlo noto è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il portiere: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento dipatologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico”. Spiega ancora il medico: ...

