“Stefano Tacconi nella fase più critica”: le condizioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Stefano Tacconi “sta attraversando il periodo più critico”. Ad aggiornare sulle condizioni dell’ex portiere della Juventus, ricoverato dal 23 aprile per un’emorragia cerebrale, è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia – afferma – il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –“sta attraversando il periodo più critico”. Ad aggiornare sulledell’ex portiere della Juventus, ricoverato dal 23 aprile per un’emorragia cerebrale, è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. “Come conseguenza di quanto accaduto ae come previsto dal normale andamento di questa patologia – afferma – il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti dellapiù complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo.sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno ...

