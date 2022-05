Seedorf | “Scudetto | Milan alla pari dell’Inter Che spirito in squadra”

Advertising

Silenzio, in cattedra c'è Clarence. Non aspettatevi da lui il nome della favorita per la vittoria delloo della Champions: rimarrete delusi. La leggenda milanista, ora anche opinionista di punta di Prime Video, non ...Commenta per primo Il Corriere dello sport apre con una intervista esclusiva a Clarence: 'Pioli merita lo. Inter più forte, ma Milan più sereno grazie a lui'."Pioli lo merita", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport, che introduce così l'intervista esclusiva a Clarence Seedorf. Dalla Champions allo Scudetto, parla un prof. del calcio: "Inter ..."Per otto anni nelle nostre vene è scorso lo stesso sangue e insieme siamo arrivati sul tetto del mondo. La concretezza ha sempre contraddistinto le squadre di Carlo: il suo è un calcio fatto di ...