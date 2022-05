Raid su deposito di bus | 10 morti a Avdiivka

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attacco russo di ieri contro, nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina, ha ucciso e ferito diversi civili perché è stata centrata anche la fermata di un bus, dove diversi lavoratori si spostavano per il cambio...

qnazionale : Ucraina news, esplode deposito di munizioni a Belgorod. Raid contro l'isola dei Serpenti - zazoomblog : ? La diretta della guerra Esplode deposito di munizioni a Belgorod raid nell’est dell’Ucraina - #diretta #della… - QdSit : Un attacco a un deposito di munizioni in Russia e un raid ucraino sull'isola dei Serpenti, dove Putin ha piazzato i… - zazoomblog : Ucraina news esplode deposito di munizioni a Belgorod. Raid contro lisola dei Serpenti - #Ucraina #esplode… - infoitestero : Ucraina news, esplode deposito di munizioni a Belgorod. Raid contro l'isola dei Serpenti -

Si combatte nella zona dell'acciaieria di Mariupol. Kuleba: 'Continua la resistenza'. Mosca: 'Nessuna dichiarazione di guerra il 9 maggio'. Udite esplosioni a Kiev. Von der Leyen annuncia l'embargo ...... i ricercatori: "Mai più in tv coi propagandisti russi" Tutto sul conflitto - Sentieri di guerra - Newsletter - La Giornata - Timeline 19.55sudi bus, "10 morti a Avdiivka nel Donetsk" ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 70 Il 14 aprile (giorno tra l’altro dell’affondamento dell’incrociatore “Moskva”) due palazzi sono stati colpiti da un raid di elicotteri ucraini a Klimovo. Il 1° aprile c’era stata un’esplosione in un ...La guerra in Ucraina è al 62esimo giorno. Dopo che il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha esplicitato l'intenzione che Mosca esca da questo conflitto «indebolita» ...