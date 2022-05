“Pomeriggio 5”, Eva Henger racconta l’incidente d’auto dall’ospedale: “Non posso camminare” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la puntata di ieri, martedì 3 maggio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha parlato in collegamento diretto con Eva Henger. La modella ungherese è rimasta coinvolta in un terribile sinistro stradale lo scorso giovedì 28 aprile. Due persone hanno perso la vita durante l’incidente d’auto e Eva Henger e il marito sono andati in ospedale in gravi condizioni. Come stanno ora? Eva Henger incidente, come sta? Il racconto dall’ospedale a Pomeriggio 5 Eva Henger ha parlato per la prima volta dell’incidente d’auto in cui è rimasta coinvolta giovedì scorso in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Lo ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso, in collegamento dall’ospedale. L’attrice ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la puntata di ieri, martedì 3 maggio di5, Barbara D’Urso ha parlato in collegamento diretto con Eva. La modella ungherese è rimasta coinvolta in un terribile sinistro stradale lo scorso giovedì 28 aprile. Due persone hanno perso la vita durantee Evae il marito sono andati in ospedale in gravi condizioni. Come stanno ora? Evaincidente, come sta? Il racconto5 Evaha parlato per la prima volta delin cui è rimasta coinvolta giovedì scorso in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Lo ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso, in collegamento. L’attrice ...

