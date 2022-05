Paul Walker, suo fratello gira uno spot sui pericoli dell'eccesso di velocità (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cody Walker è il fratello di Paul Walker: principalmente noto per aver recitato in diversi film del franchise di Fast and Furious, il compianto attore è scomparso all'età di 40 anni in un incidente d'auto. Il fratello di Paul Walker, Cody Walker, sta filmando un nuovo spot di servizio pubblico per il procuratore distrettuale di Orange County al fine di aprire gli occhi degli spettatori a proposito dei pericoli dell'eccesso di velocità e delle corse illegali su strada. L'annuncio pubblicitario presenta anche l'attore Sung Kang, che è apparso più volte nei capitoli del franchise assieme a Walker e che interpreta ancora il personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Codyè ildi: principalmente noto per aver recitato in diversi film del franchise di Fast and Furious, il compianto attore è scomparso all'età di 40 anni in un incidente d'auto. Ildi, Cody, sta filmando un nuovodi servizio pubblico per il procuratore distrettuale di Orange County al fine di aprire gli occhi degli spettatori a proposito deidie corse illegali su strada. L'annuncio pubblicitario presenta anche l'attore Sung Kang, che è apparso più volte nei capitoli del franchise assieme ae che interpreta ancora il personaggio di ...

