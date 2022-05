Pasquale Aquino ucciso in un agguato a Schiavonea

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Si torna a sparare in Calabria. In unè statomartedì sera un uomo di 58 anni. L’omicidio è avvenuto nei pressi dell’abitazione di, in Via Mediterraneo a(Cosenza). Le indagini sono state avviate dai Carabinieri del Reparto operativo di Corigliano Rossano, insieme agli uomini del commissariato di pubblica sicurezza. Sul posto anche mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118. In base ad una prima ricostruzione,dopo aver parcheggiato la sua Bmw 320 sarebbe sceso dall’auto e appena dopo freddato con una pistola calibro 9. Dalla posizione del corpo pare abbia tentato di scampare all’. Sul luogo del delitto gli uomini del Ris (reparto ...

