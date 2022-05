Nero a metà 3 ultima puntata, Miguel Gobbo Diaz: 'Scelta importante per Malik" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i personaggi storici c'è Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz che si è raccontato su La Gazzetta di Parma dove stasera si esibirà in uno spettacolo. Ma cosa deve aspettarsi il ... Leggi su lanostratv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i personaggi storici c'è Malik Soprani, interpretato dache si è raccontato su La Gazzetta di Parma dove stasera si esibirà in uno spettacolo. Ma cosa deve aspettarsi il ...

Advertising

Lele6363 : RT @Lele6363: ...share TV Uomini e donne 27% Isola dei famosi 19% Amici 23% Nero a metà 24% ...ma dove vogliamo andare... ...che paese di… - 51_seal : ...a Mariupol sul mar Nero in mezza pensione ( l'altra metà e crollata) - Stasera_in_TV : RAI PREMIUM: (23:05) Nero a meta' - Stagione 3 Episodio 7 - Per te (Fiction) #StaseraInTV 04/05/2022 #SecondaSerata @Rai_Premium - H4BITTT : nero a metà è bellissima non sapete che vi perdete guardatela - anomalyreyes : stasera recupero Nero a metà mi mancano molto la Marghevic e Anna Finocchiaro -