Nadana Fridrikhson (ospite fissa sulle nostre tv): 'Mi discriminano perché russa...' (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cosa bella è che sta sempre in tv. Lei e altri sono il nuovo prezzemolo dei talk che - mentre si parla tanto di pensiero unico - invitano in maggioranza putiniani e non putiniani che però danno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cosa bella è che sta sempre in tv. Lei e altri sono il nuovo prezzemolo dei talk che - mentre si parla tanto di pensiero unico - invitano in maggioranza putiniani e non putiniani che però danno ...

Nadana Fridrikhson (ospite fissa sulle nostre tv): 'Mi discriminano perché russa...' A dirlo è la giornalista della tv russa ' Zvezda' Nadana Fridrikhson , al centro in questi giorni di roventi polemiche sui media italiani per la sua partecipazione a diversi talk show. Del resto lei ... Giornalista russa contro Floris: 'E' censura'. Risate nello studio di DiMartedì Ospite a DiMartedì , su LA7, la giornalista dell'emittente statale russa "Zvezda" Nadana Fridrikhson ha accusato il conduttore Giovanni Floris di censura perché, a suo avviso, non l'hanno fatta ... A dirlo è la giornalista della tv russa ' Zvezda', al centro in questi giorni di roventi polemiche sui media italiani per la sua partecipazione a diversi talk show. Del resto lei ...a DiMartedì , su LA7, la giornalista dell'emittente statale russa "Zvezda"ha accusato il conduttore Giovanni Floris di censura perché, a suo avviso, non l'hanno fatta ...