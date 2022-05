Milly Carlucci, colpo grosso anzi grossissimo a Ballando con le Stelle: non c’è scampo per la concorrenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) La conduttrice Milly Carlucci pronta a mettere a segno un colpo a sorpresa in vista di Ballando con le Stelle: spunta un nome speciale La conduttrice Milly Carlucci (screenshot RaiPlay)In vista della prossima stagione televisiva, la rete televisiva Rai ha già confermato il ritorno di Ballando con le Stelle. Lo show di Milly Carlucci sarà ancora una volta programma di punta e soprattutto protagonista del sabato sera di Rai 1. Ci sono però ancora grandi incertezze a partire dal periodo di messa in onda: è infatti ancora in corso un vero e proprio braccio di ferro. In attesa di fare maggiore chiarezza sulla questione, la conduttrice e gli autori sono già a lavoro per definire il prossimo cast. Una ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) La conduttricepronta a mettere a segno una sorpresa in vista dicon le: spunta un nome speciale La conduttrice(screenshot RaiPlay)In vista della prossima stagione televisiva, la rete televisiva Rai ha già confermato il ritorno dicon le. Lo show disarà ancora una volta programma di punta e soprattutto protagonista del sabato sera di Rai 1. Ci sono però ancora grandi incertezze a partire dal periodo di messa in onda: è infatti ancora in corso un vero e proprio braccio di ferro. In attesa di fare maggiore chiarezza sulla questione, la conduttrice e gli autori sono già a lavoro per definire il prossimo cast. Una ...

Advertising

Ginko_21 : RT @Francesco_Laiso: 'Grazie milli'. Perché non ringraziare Milly Carlucci si sarà detto il ragazzino. #David67 - proudfinch : RT @Francesco_Laiso: 'Grazie milli'. Perché non ringraziare Milly Carlucci si sarà detto il ragazzino. #David67 - Francesco_Laiso : 'Grazie milli'. Perché non ringraziare Milly Carlucci si sarà detto il ragazzino. #David67 - pietrosversion : @maaxxx95 Ma manco Milly Carlucci - Novella_2000 : Milly Carlucci fa il colpaccio: svelati i primi nomi dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022 -