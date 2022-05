Luca Lucci condannato per traffico di droga: 7 anni al capo ultrà del Milan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il capo ultrà della Curva Sud rossonera, Luca Lucci è stato condannato a 7 anni di reclusione per traffico di droga. Dalle indagini preliminari, svolte dal pm Leonardo Lesti, era emerso che Lucci ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildella Curva Sud rossonera,è statoa 7di reclusione perdi. Dalle indagini preliminari, svolte dal pm Leonardo Lesti, era emerso che...

