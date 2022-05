(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA -fuori per la, ancora in infermeria per il problema al polpaccio. Salterà così la quarta partita di fila dopo aver già alzato bandiera bianca contro Torino, Milan e Spezia. Gli ...

Lazio, la maledizione di Pedro: salta anche la Sampdoria

Avanti con il recupero personalizzato, lo spagnolo non si allena in gruppo dallo scorso 11 aprile (post Genoa-Lazio), quando al Fersini effettuò una leggera sgambata con i calciatori non impiegati o ...