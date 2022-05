La Ue studia misure contro il patriarca Kirill La replica | “Lui non teme le sanzioni” L’arma religiosa di Putin con patrimonio da 4 miliardi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) È la prima volta che la Commissione europea propone di sanzionare un’autorità. L’ipotesi, che rientra nel sesto pacchetto didi Bruxelles in risposta alla guerra in Ucraina, è scaturita dalle nuove dichiarazioni delortodosso di Mosca: “Non vogliamo combattere nessuno. La Russia non ha mai attaccato nessuno. È sorprendente che un Paese grande e potente non abbia mai attaccato nessuno, abbia solo difeso i suoi confini. Dio voglia che fino alla fine del secolo il nostro Paese sia così: forte, potente e allo stesso tempo amato da Dio”. Affermazioni che seguono le precedenti benedizioni dialla guerra voluta dal presidente russo Vladimir. Una posizione ripetuta che, come ha precisato Papa Francesco, ha fatto saltare il secondo faccia a faccia ...

... nuovepunitive per la banca russa Sberbank e per i soldati autori dei crimini di Bucha. Il ... L'Uel'embargo sul petrolio russo Come scrive Federico Fubini sul Corriere , "la posta in ...Il governoanchea supporto di quelle imprese che prima del conflitto generavano almeno il 20 per cento del fatturato in Ucraina, Russia o Bielorussia. Sul fronte dell'energia il ...