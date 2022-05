Incontro Papa Francesco con Putin | ecco cosa pensa il leader russo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) . Nella questione è intervenuto anche il Patriarca di Mosca Nei giorni scorsiha detto chiaramente che è disposto a volare a Mosca per incontrare personalmente Vladimire tentare una mediazione per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, il Santo Padre non ha nascosto in suo pessimismo in merito alla questione, dicendo che da parte di Mosca non ci sono state risposte e che quindi è forse lontana la possibilità che l’si concretizzi. Dopo le dichiarazioni disono arrivate le parole dell’ambasciatorein Vaticano, Aleksandr Avdeev, che all’agenzia di stampa del suo Paese Ria Novosti, ha detto: “In ogni situazione internazionale, il dialogo conè importante per Mosca”, aggiungendo che ...