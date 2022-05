Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta di Amici presto genitori Quando nasce il figlio e come si chiamerà

Advertising

Si allarga la famiglia die Marcello Sacchetta . La coppia di Amici è in attesa del suo primo figlio. Una gioia immensa per i due ballerini, legati da ben nove anni. I diretti interessati non hanno mai nascosto ...Ancheha fatto i figli. Ne vorrei tre. Vorrei almeno una femmina uguale a lei", ha detto Albe. Amici 21, produzione schiera Luigi vs. Alex/ La comparata divide Serena non ha nascosto ...Si allarga la famiglia di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La coppia di Amici è in attesa del suo primo figlio. Una gioia immensa per i due ballerini, legati da ben nove anni. I diretti ...Lo scorso febbraio, durante una puntata del daytime di “Amici di Maria De Filippi”, la ballerina Giulia Pauselli e il suo compagno Marcello Sacchetta avevano annunciato che presto diventeranno ...