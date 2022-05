Gigliola Cinquetti tra gli ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gigliola Cinquetti sarà tra i protagonisti della gran finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Sabato 14 maggio, una delle più famose rappresentanti della canzone italiana nel mondo tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo. Gigliola Cinquetti, la prima italiana vincitrice dell’Eurovision, ritorna sul palco della finale della 66esima edizione il 14 maggio 2022 Sul palco del Pala Olimpico di Torino, la Cinquetti porterà la sua intramontabile “Non ho l’età (per amarti)”, la canzone che, nel 1964, l’ha vista trionfare due volte, come prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)sarà tra i protagonistigran. Sabato 14 maggio, una delle più famose rappresentanticanzone italiana nel mondo tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo., la prima italiana vincitrice, ritorna sul palco66esima edizione il 14 maggioSul palco del Pala Olimpico di Torino, laporterà la sua intramontabile “Non ho l’età (per amarti)”, la canzone che, nel 1964, l’ha vista trionfare due volte, come prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria nella ...

