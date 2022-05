GF VIP 2022 | Convocato per il provino con Signorini: colpaccio per settembre, entra in casa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alfonso Signorini a lavoro per la prossima edizione del GF Vip con numerose sorprese in arrivo: spunta un nome gradito al pubblico Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot Twitter)Dopo i sorprendenti risultati delle ultime due edizioni, la rete televisiva Mediaset ha deciso di affidare la nuova edizione del Grande Fratello Vip ancora una volta ad Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo appuntamento prenderà il via il prossimo 19 settembre ed è per questo che il conduttore è già a lavoro. L’intenzione è quella di mettere insieme un cast vincente ed in grado di regalare grandi emozioni e colpi di scena. In queste ore è emerso anche un nome a sorpresa in vista di settembre ed è quello di Claudio Sona, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Una clamorosa ipotesi di cui ha parlato anche il ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alfonsoa lavoro per la prossima edizione del GF Vip con numerose sorprese in arrivo: spunta un nome gradito al pubblico Il conduttore Alfonso(screenshot Twitter)Dopo i sorprendenti risultati delle ultime due edizioni, la rete televisiva Mediaset ha deciso di affidare la nuova edizione del Grande Fratello Vip ancora una volta ad Alfonso. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo appuntamento prenderà il via il prossimo 19ed è per questo che il conduttore è già a lavoro. L’intenzione è quella di mettere insieme un cast vincente ed in grado di regalare grandi emozioni e colpi di scena. In queste ore è emerso anche un nome a sorpresa in vista died è quello di Claudio Sona, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Una clamorosa ipotesi di cui ha parlato anche il ...

