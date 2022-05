‘Femminile Singolare’ dall’11 maggio al cinema (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce al cinema l’11 maggio – in occasione dell’anniversario della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne – ‘Femminile Singolare’, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna. Tra gli interpreti, Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, Prima ballerina dell’Opéra di Parigi. Distribuisce Artex Film Esce al cinema l’11 maggio 2022, distribuito da Artex Film, ‘Femminile Singolare’, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna, diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince e interpretati da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce all’11– in occasione dell’anniversario della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne –, progettotografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna. Tra gli interpreti, Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, Prima ballerina dell’Opéra di Parigi. Distribuisce Artex Film Esce all’112022, distribuito da Artex Film,, progettotografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna, diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince e interpretati da ...

gazzettanapoli : Esce al cinema l'11 maggio 2022, distribuito da Artex Film, 'Femminile Singolare', progetto cinematografico che rac… - Think_movies : “Femminile Singolare”: il Trailer del film con Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Clais… - AGR_web : 'Femminile singolare' al cinema dall'11 maggio in tutt'Italia Esce al cinema l'11 maggio 2022, distribuito da Artex… - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: In The Dropout Elizabeth Meriwether mette in scena l'incredibile storia di E. Holmes, ma anche le complessità di affro… - RedazioneFilmTv : In The Dropout Elizabeth Meriwether mette in scena l'incredibile storia di E. Holmes, ma anche le complessità di af… -

Tennis: a Calascibetta Circuito regionale Under 10 e Under 12 Calascibetta capitale siciliana del Tennis Giovanile. Lo sarà dal 15 al 22 maggio quando sui nuovi campi di Piano Longuillo ospiterà il circuito regionale maschile e femminile singolare Under 10 e Under 12. Visite: 18 'Femminile singolare' in sala dall'11 maggio Esce al cinema l'11 maggio 2022, distribuito da Artex Film, Femminile Singolare , progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna, diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, ... Calascibetta capitale siciliana del Tennis Giovanile. Lo sarà dal 15 al 22 maggio quando sui nuovi campi di Piano Longuillo ospiterà il circuito regionale maschile eUnder 10 e Under 12. Visite: 18Esce al cinema l'11 maggio 2022, distribuito da Artex Film,, progetto cinematografico che raccoglie 7 episodi dedicati alla donna, diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, ...